"Sakin şehir" Taraklı'daki tarihi konaklar karla beyaza büründü - Haberler
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"Sakin şehir" Taraklı'daki tarihi konaklar karla beyaza büründü

AA / Murat Diri - Haberler | Güncel

Sakarya'nın, Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) üye Taraklı ilçesindeki tarihi konaklar, karla kaplandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın, Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) üye Taraklı ilçesindeki tarihi konaklar, karla kaplandı.

Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden Yunuspaşa Camisi, tarihi konakları, el sanatları, yöresel lezzetleri ve misafirperverliğiyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Taraklı'da kar etkili oldu.

Mavi, sarı, kahverengi ve beyaz konaklar, beyaz örtüyle kaplandı.

Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı ilçe, kar yağışının ardından sessizliğe büründü.

Sakin şehir Taraklı'daki tarihi konaklar karla beyaza büründü

Sakin şehir Taraklı'daki tarihi konaklar karla beyaza büründü

Sakin şehir Taraklı'daki tarihi konaklar karla beyaza büründü

Sakin şehir Taraklı'daki tarihi konaklar karla beyaza büründü

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AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri

Sakarya, Taraklı, Osmanlı, kar, Güncel, Haber

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