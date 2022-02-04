"Sakin Şehir" Taraklı'da Regaip Kandili idrak edildi
AA, Murat Diri - Güncel
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
TARAKLI, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
"Sakin Şehir" unvanına sahip ilçedeki tarihi Yunus Paşa Camisi'nde yatsı namazı sonrası program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinleyen vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Dualarla son bulan kandil programından çıkanlara lokum ve bisküvi ikram edildi.
AA / Murat Diri - Güncel