"Sakin Şehir" Taraklı'da gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu
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"Sakin Şehir" Taraklı'da gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu

15.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:39

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yağışın ardından çıkan gökkuşağı görenleri büyüledi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yağışın ardından çıkan gökkuşağı görenleri büyüledi.

Tarihi evleriyle ünlü "Sakin Şehir" unvanına sahip Taraklı ilçesinde kısa süreli yağmur etkili oldu.

Yağışın sona ermesiyle ortaya çıkan gökkuşağı, güzel manzara oluşturdu.

Gökkuşağını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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