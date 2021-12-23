Sakin Şehir Şavşat'dan kartpostallık kar manzaraları - Haberler
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Sakin Şehir Şavşat'dan kartpostallık kar manzaraları

Sakin Şehir Şavşat'dan kartpostallık kar manzaraları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesi beyaz büründü.

ŞAVŞAT, ARTVİN (İHA) - Artvin'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesi beyaz büründü. Doğası, ahşap mimarisi, kültürüyle ünlü ilçede kartpostallık kar manzaraları görenleri kendine hayran bıraktı.

Doğası, ahşap mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ilçe, kış mevsiminde de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Gelecek neşelilere aktarılmak amaçlı marka tescili yapılan Şavşat evleri beyaz örtüyle farklı bir görünüme kavuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şavşat ilçesinde "geleneksel Şavşat evi" olarak tescillenmiş çok sayıda bina bulunuyor. Neredeyse her köyde rastlanması mümkün olan Şavşat evi karın yağmasıyla kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

(Ömer Faruk Duman-İHA)

Sakin Şehir Şavşat'dan kartpostallık kar manzaraları

Sakin Şehir Şavşat'dan kartpostallık kar manzaraları

Sakin Şehir Şavşat'dan kartpostallık kar manzaraları

Sakin Şehir Şavşat'dan kartpostallık kar manzaraları

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