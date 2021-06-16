"Sakin şehir" Perşembe'deki Hoynat Adası cazibe merkezi haline geldi
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"Sakin şehir" Perşembe'deki Hoynat Adası cazibe merkezi haline geldi

'Sakin şehir' Perşembe'deki Hoynat Adası cazibe merkezi haline geldi
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Kültür Sanat

Ordu'nun "Sakin Şehir" unvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların ardından doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Ordu'nun "Sakin Şehir" unvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların ardından doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Kentin önemli turistik alanlarından adanın, geçmişte gemiciler tarafından depo ve sığınak alanı olarak kullanıldığı biliniyor.

Tepeli karabatak kuşlarının nadiren yuva yaptığı ve gümüş renkli martıların yaşam alanı haline gelen ada, kuş gözlemcileri tarafından ilgi görüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, adanın karşısına seyir terası, kumsala inişi kolaylaştıran ahşap basamaklar, oturma grupları, korkuluk ve gözlem dürbünü yaptı.

Çevre düzenleme çalışmaları sonrası ada ve çevresini her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, adada yapımı tamamlanan ve vatandaşların kullanımına sunulan seyir terasında ziyaretçilerle bir araya geldi.

Güler, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hoynat'ın özel bir alan olduğunu ifade etti.

Mezbelelik bir alanı turizmin gözde mekanlarından biri haline getirdiklerine işaret eden Güler, "Hoynat gerçekten harika bir yer. Burası ayrıca tepeli karabatakların ve çift gümüş martıların yaşam alanı. Daha öncesinde mezbelelik bir alandı. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla Hoynat Adası'nı bir çekim ve cazibe merkezi haline getirdik. Bizden bekleneni yaptık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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