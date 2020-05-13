'Sakin şehir' Halfeti'de turizmciler sezona hazır
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'Sakin şehir' Halfeti'de turizmciler sezona hazır

'Sakin şehir' Halfeti'de turizmciler sezona hazır Turizmciler sezonun başlamasını dört gözle bekliyor Tarih ve doğal güzellikleriyle ünlü Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde turizm işletmesi sahipleri, korona virüs salgınının bir an önce etkisini kaybetmesini ve sezonun başlamasını dört gözle bekliyor.

'Sakin şehir' Halfeti'de turizmciler sezona hazır
13.05.2020 22:20 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:22

'Sakin şehir' Halfeti'de turizmciler sezona hazır

Turizmciler sezonun başlamasını dört gözle bekliyor

ŞANLIURFA - Tarih ve doğal güzellikleriyle ünlü Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde turizm işletmesi sahipleri, korona virüs salgınının bir an önce etkisini kaybetmesini ve sezonun başlamasını dört gözle bekliyor.

'Sakin Şehir' Halfeti'de restoran, tur acenteleri ve tekne sahipleri gibi turizm ile uğraşan işletme sahipleri, korona virüs salgınının bir an önce etkisini kaybetmesini ve sezonun başlamasını bekliyor. Sezonun başlamasını dört gözle bekleyenler, vatandaşların biraz daha sabırlı olması ve evlerinde kalmaları konusunda da uyarıda bulunuyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde alternatif turizm alanında cazibe merkezi konumundaki kent, en sakin günlerini yaşıyor.

Halfeti'de turizm işletmeciliği yapan Eşref Arıkan, "Halfeti'de turizm sezonu 5 ay sürer. Bu 5 aylık turizm sezonunun yarısına gelmiş bulunmaktayız. Bir an önce turizm sezonunun açılmasını canı gönülden istiyorum. Her yıl toplamda 500 binin üzerinde turist ağırlıyorduk. Geçen yıl bu sayı katlanarak bir milyonun üzerine çıktı. Eğer korona virüs olmasaydı bu sayının bir milyon 200 binin üzerine çıkmasını bekliyorduk. Turizmciler olarak sezonun bir an önce başlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Sakin şehir' Halfeti'de turizmciler sezona hazır

Kaynak: İHA

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