"Sakin Şehir" Göynük'ü 12 bin 850 kişi ziyaret etti
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"Sakin Şehir" Göynük'ü 12 bin 850 kişi ziyaret etti

07.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:38

Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan ve 2017'de "Cittaslow" (sakin şehir) ilan edilen Osmanlı kasabalarından Göynük'ü geçen yıl 12 bin 850 kişi ziyaret etti.

Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan ve 2017'de "Cittaslow" (sakin şehir) ilan edilen Osmanlı kasabalarından Göynük'ü geçen yıl 12 bin 850 kişi ziyaret etti.

Göynük Kaymakamlığı'ndan alınan bilgiye göre, farklı bir tatil geçirmek isteyenlere alternatif imkanlar sunan tarihi Osmanlı kasabası Göynük, hem inanç hem tarih hem de kültür ve doğa turizmi ile ön plana çıktı.

İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri'nin Türbesi ile Osmanlı mimarisine sahip ev ve konaklarının yanı sıra Sünnet Gölü ve Çubuk Gölü Tabiat Parkları ziyaretçilerine aynı anda hem tarih hem de doğa ile iç içe olma imkanı sağladı.

Ziyaretçiler ilçede en çok Akşemseddin Hazretleri Türbesi ve Zafer Kulesini ziyaret ederken doğa ile iç içe olmak isteyen vatandaşlar ise bölgedeki tabiat parklarında dinlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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