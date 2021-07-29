Sakin şehir Gerze'de kent mobilyalarına zarar verildi
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Sakin şehir Gerze'de kent mobilyalarına zarar verildi

Sakin şehir Gerze'de kent mobilyalarına zarar verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SİNOP (İHA) – Sinop'un Gerze ilçesinde bir şahıs tarafından Adnan Menderes'in resminin olduğu bir kent mobilyasına zarar verildi.

SİNOP (İHA) – Sinop'un Gerze ilçesinde bir şahıs tarafından Adnan Menderes'in resminin olduğu bir kent mobilyasına zarar verildi. Yaşanan olay ilçede tepkilere neden oldu. Vatandaşlar son zamanlardaki benzer olayların Gerze'nin 'sakin şehir' imajına zarar verdiğini dile getirdi.

Adnan Menderes Sanat Sokağı'nda dün sabah saatlerinde yaşanan olayda bir şahıs tarafından Adnan Menderes'in resminin olduğu bir kent mobilyasına zarar verildi. Yerinden sökülen kent mobilyasında hasar oluştu. Olayı gerçekleştiren zanlıysa kamera kayıtlarıyla tespit edilerek Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğünce hakkında soruşturma başlatıldı. İlçe halkı ise Adnan Menderes'e sahip çıktı. Olayın merhum Başbakan'ın şahsına yönelik saldırı olarak düşündüklerini belirten vatandaşlar, Adnan Menderes'in 1956 yangını sonrasında Gerze'deki yapılaşma ve yangın evlerinin yapılmasını sağladığını kaydetti.

Öte yandan son haftalarda ilçede kamuya ait sokak lambalarının parçalanması ve AK Parti'li Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy'un aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verilmesi şeklinde olaylar da yaşandı. Vatandaşlar bu tip olayların cittaslow (sakin şehir) imajına zarar verdiğini vurguladı. - SİNOP

Sakin şehir Gerze'de kent mobilyalarına zarar verildi
Sakin şehir Gerze'de kent mobilyalarına zarar verildi
Sakin şehir Gerze'de kent mobilyalarına zarar verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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