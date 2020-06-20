'SAKİN ŞEHİR'DEKİ ÇADIRLARDA SOSYAL MESAFELİ TATİL 'SAKİN ŞEHİR'DEKİ ÇADIRLARDA SOSYAL MESAFELİ TATİLMUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı turistlik mahallesi Akyaka, çam ormanları arasında kurulan çadır kamplarıyla bu yıl da tatilcilerin adresi haline geldi.

'SAKİN ŞEHİR'DEKİ ÇADIRLARDA SOSYAL MESAFELİ TATİL

MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı turistlik mahallesi Akyaka, çam ormanları arasında kurulan çadır kamplarıyla bu yıl da tatilcilerin adresi haline geldi. Yerli turistlerin çadırlar arasında 2 metre sosyal mesafe kuralına uyarak huzurlu bir tatil yaptıkları gözlendi.

Muğla'nın turistik merkezlerindeki lüks otellerde tatil yapma imkanı bulamayan tatilciler, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce, 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi'ndeki kamp alanındaki ucuz tatili tercih ediyor. Yerli turistler, dev çam ağaçlarının gölgesine günlüğü 70 ila 130 lira arasında değişen fiyatlarla kurdukları çadır ve karavanlarda tatillerini geçiriyor. Serin bir ortamı tercih edenlerin bazılarının tatili aylarca sürebiliyor. GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAYIT ALTINA ALINIYORGökova Körfezi'nin serin sularına sabahın ilk ışıklarıyla girerek güne başlayan kamp sakinleri, daha sonra kahvaltılarını bol oksijen eşliğinde yapma fırsatı buluyor. 600 dönüm arazi üzerinde 300 çadırın kurulduğu Akyaka kamp alanı Muğla'ya Hizmet Vakfı tarafından işletiliyor. Bölgeye gelen ziyaretçilerin sakin ve huzurlu bir ortamda tatil yapmalarını sağlamak için giriş ve çıkışlar görevliler tarafından kayıt altına alınıyor. Kamp alanlarına kurulan çadırlar arasında en az 2 metre sosyal mesafe olmasına dikkat ediliyor. 'CENNET GİBİ BİR YER'Gaziantep'ten ilk kez Akyaka'ya tatile geldiğini belirten Tuğba Maden, "Arkadaşlarımız daha önce burada tatil yaptılar. Onlar tavsiye ettiler. İnternetten de araştırma yaptım. Araştırmalarımda güzel bir yer olduğu fark ettim. Cennet gibi bir yer" dedi.

İstanbul'dan gelen başka bir tatilci Hakan Karadeniz, "Güzel bir yer. Koronavirüs salgını nedeniyle şu anda fazla kişi yok. Akrabalarımızın daveti üzerine geldik. Sahili çok güzel. İmkanı olanlar buraya gelip bol bol oksijen alsınlar. Kamp alanında sezonluk tatilciler için yapılan düzenlemeler için de memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA