Sakin kentte sosyal mesafeli deniz keyfi
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Sakin kentte sosyal mesafeli deniz keyfi

Sakin kentte sosyal mesafeli deniz keyfi Plajların tekrar açılmasının ardından denize girmekte temkinli yaklaşan vatandaşlar Sakin Kent Akyaka'da ilk defa sosyal mesafeli deniz keyfi yaptı Kovid-19 salgını kapsamında tedbir amacıyla kapatılan plajlar kontrollü sosyal hayata uyulması şartı...

07.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:03

Sakin kentte sosyal mesafeli deniz keyfi

Plajların tekrar açılmasının ardından denize girmekte temkinli yaklaşan vatandaşlar Sakin Kent Akyaka'da ilk defa sosyal mesafeli deniz keyfi yaptı

MUĞLA - Kovid-19 salgını kapsamında tedbir amacıyla kapatılan plajlar kontrollü sosyal hayata uyulması şartı ile vatandaşların hizmetine açılmıştı.

Muğla'da günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Sakin Kent unvanlı Akyaka plajı plajların açılmasının ilk Cumartesi günü fazla yoğunluk yaşamadı. Daha çok İzmir, Aydın ve Denizli'den gelen günübirlik tatilciler plaja gelirken, Muğla'nın yerli halkı denizi ve sahili tercihi etmedi.

Akyaka'da deniz keyfinin yanında Azmak tekne turları da başladı. Eski yoğunluğun yaşanmadığı plaj ve tekne turlarında vatandaşlardan birçoğu maske takmaması dikkat çekti. Akyaka'da MUÇEV'e ait tesise ise girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülerek tesise girilebiliyor.

Akyaka'da denize giren vatandaşlar, "Geçen yıl da buradaydım. Burada sosyal mesafe konusunda çalışmalar yapılmış. Memnun da kaldım. Açıkçası buraya gelirken biraz tedirgindim. Baktım ortam müsait tercihim doğru çıktı" derken, bir başka vatandaş ise, "Şu anda şezlonglarda mesafe uyulmuş. Fakat tam bir canlılık yok. İleride olur mu bilemiyorum. Vatandaşların burada sosyal mesafeye uyduğunu söyleyemem. Maske takan da yok zaten. İnşallah insanlarımız daha duyarlı olur. Durum ciddi. Bakanımız olsun, devletimiz olsun bütün çabayı gösteriyor. Bizim için gösteriyor, ülkemiz için gösteriyor. Başarımız zaten ortada,. İnşallah daha iyi günler olur. Bir an önce ülkeyi terk eder. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

Sakin kentte sosyal mesafeli deniz keyfi

Kaynak: İHA

Manşet

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