"Sakin kent Uzundere" adrenalin tutkunlarını bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Sakin kent Uzundere" adrenalin tutkunlarını bekliyor

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere, çevre düzenlemesi yapılan yaklaşık 19 kilometrelik rafting parkuruyla adrenalin tutkunlarını ağırlamayı bekliyor.

12.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:21

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere, çevre düzenlemesi yapılan yaklaşık 19 kilometrelik rafting parkuruyla adrenalin tutkunlarını ağırlamayı bekliyor.

Erzurum'a 87 kilometre mesafede, Karadeniz ve Doğu Anadolu ikliminin yaşandığı, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra ekstrem sporlarıyla da adından sıkça söz ettiren Uzundere, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Yedigölleri, yaylaları, Öşvank Kilisesi ve yüksek sıradağları ile misafirlerini hayran bırakan ilçe, yüksek dağlarından paraşütle ve iple atlama, yarasa adam ve yamaç paraşütü sporcularının da gözde merkezi olmasıyla dikkati çekiyor.

İlçe sınırlarındaki Çoruh Vadisi'nin Tortum Çayı'ndaki Şahin Tepesi alanından başlayan ve Tortum Gölü'nün başlangıç noktasında sonlanan yaklaşık 19 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin uzun rafting parkurlarını içinde barındıran "sakin kent", belediyenin çevre düzenlemesinin yanında zorluk derecelerine göre hazırladığı parkurlarla rafting tutkunlarını bekliyor.

Lisanslı sporcular eşliğinde rafting keyfi

Vadide rafting yapmak isteyenler, belediyenin lisanslı sporcuları ve Uzundere Doğa Gençlik ve Spor Kulübü eşliğinde profesyonel, orta ve yeni başlayanlar için oluşturulan parkurlarda bu heyecanı yaşayabilecek.

Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rafting parkurunu Uzundere Belediyesi öncülüğünde güzelleştirdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs sürecinin normalleşmesiyle ilçeye ciddi bir turist akını beklediklerini ifade eden Şeker, "Sakin kent Uzundere'de vatandaşlarımıza güvenli şekilde rafting ve aynı zamanda akarsu üzerinde kano yapabilmelerine imkan sağlıyoruz. Belediyemiz, vatandaşlarımızın duş alabildikleri, soyunma kabinleri ve kafeteryasının olduğu projeyi başlattı." dedi.

Şeker, Uzundere'nin Türkiye'de ekstrem sporları açısından çok özel konumda olduğunu belirterek, yurt içi ve yurt dışından herkese ilçenin imkanlarını sunmak istediklerini dile getirdi.

Sakin kent Uzundere'nin misafirlerini beklediğini aktaran Şeker, "Gençler ve macera tutkunları Uzundere Belediye Spor adı altında bu faaliyetleri sezon boyunca güvenli şekilde icra edecek." ifadesini kullandı.

"Buraya gelenler botlarını dereye koyup rafting yapabilecek"

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak da belediye olarak hayata geçirdikleri projelerle ilçenin refahı ve kalkınması için ciddi çaba içinde olduklarını anlattı.

Turistlik potansiyeli harekete geçirdiklerini ve Uzundere'nin Türkiye'nin çok özel coğrafyalarından biri olduğuna işaret eden Aktoprak, şöyle konuştu:

"Uzundere yeşil ve saklı cennet, coğrafyası, iklimsel avantajları ve ekstrem sporlar açısından çok ekstra hususiyetleri barındırıyor. Yamaç paraşütü, göl kanosu, rafting ve buz tırmanışı gibi birçok ekstrem sporların yapıldığı özellikleri var. Rafting parkurumuz, farklı kademelerde amatör ve profesyonel sporculara, rafting adrenalini ve heyecanını sunacak potansiyeli barındırıyor. İlçe sınırlarımızdaki Çoruh Vadisi rafting parkurumuzdaki çalışmaları sonuçlandırmak üzereyiz. Buraya gelenler botlarını dereye koyup rafting yapabilecekler. Rafting Federasyonundan belgeli, usta öğretici sertifikalı profesyonel arkadaşlarımızla da yerli yabancı misafirlere bu adrenalin imkanlarını sunacağız."

Aktoprak, rafting parkuru alanındaki başlangıç, orta ve bitiş kademelerinde düzenlemelerle dinlenme tesisleri ve sosyal donatı alanları yaptıklarını ifade ederek, misafirlerin ilçeden daha mutlu ayrılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı Haber
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü! Haber
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Halife Hafter Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Semih Özsoy Lionel Messi Rıza Çalımbay Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Ankara İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: "Sakin kent Uzundere" adrenalin tutkunlarını bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 11:24:46. #1.14#
title