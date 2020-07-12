"Sakin Kent"te ürküten görüntüler
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"Sakin Kent"te ürküten görüntüler

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Ket' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde tatilciler ne sosyal mesafe ne de maske kuralına uydu.

12.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:47

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Ket' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde tatilciler ne sosyal mesafe ne de maske kuralına uydu.

'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde 350 şezlong kapasiteli plaja yaklaşık 3 bin kişi akın etti. Tatilciler plajda ne maske ne de sosyal mesafe kuralına uymazken, denizde de manzara değişmedi. Akyaka'ya İzmir, Aydın, Denizli gibi yakın illerden araçları ile gelen tatilciler, güneş ve denizin keyfini çıkarırken korona virüsü unuttular. Akyaka Mahallesi'nin girişinde başlayan araç yoğunluğu, zaman zaman trafiğin aksamasına ve durmasına neden oldu.

Plajdaki kalabalığı değerlendiren bir vatandaş, "Kim kime dum duma. Bu virüs dışarıda değil de denizin içinde bulaşmıyor mu? Bakın herkes birbiri ile yan yana. Bunu söyleyeme gerek yok ki. Biz bile şu an yan yanayız. En güzeli eğer burasının 350 kişilik şezlongu varsa kapıya görevli dikecek. 350 kişi girdikten sonra pandemiden dolayı kapıdaki görevli 350 kişiden sonrasını almayacak" dedi.

Anormal bir yoğunluk olduğunu belirten bir başka vatandaş ise, "Hiçbir güvenlik önlemi yok, herkes iç içe. Sosyal mesafe kuralına da uyan yok" derken, bir başka vatandaş da, "Kalabalık normal değil. Bu şekilde olmamalı. Virüs var deniliyor ama hepimiz dip dibe oturuyoruz. Belediyeler tarafından tedbirler alınmalı. Bu şekilde olmamalı. Maske de yok. Hatta insanlar o kadar fena olmuş ki yediklerini içtiklerini oturdukları yerlere bırakıyorlar" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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