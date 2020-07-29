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Sakin Kent'te Bayram doluluğu yüzde 100'e ulaştı

Sakin Kent'te Bayram doluluğu yüzde 100'e ulaştı Yerli turistin en gözde tatil merkezi haline gelen Muğla'da 'Sakin Kent' Akyaka'daki otellerde Kurban Bayramı doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı.

Sakin Kent'te Bayram doluluğu yüzde 100'e ulaştı
29.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:44

Sakin Kent'te Bayram doluluğu yüzde 100'e ulaştı

Yerli turistin en gözde tatil merkezi haline gelen Muğla'da 'Sakin Kent' Akyaka'daki otellerde Kurban Bayramı doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı.

MUĞLA - Kovid-19 tedbirler kapsamında kapılarını açan turizm tesisleri Kurban Bayramı öncesi konuklarını ağırlamaya başladı. Yerli turistin en fazla rağbet gösterdiği Muğla'da bayram öncesi hareketlilik başladı.

Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı tatil beldesi Ula'nın Akyaka Mahallesindeki otellerde Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlanırken, müşteriler de yavaş yavaş otellere gelmeye başladı. Yıldızlı otelin bulunmadığı, genellikle apart tipi tesislerin bulunduğu Akyaka'daki tesislerin doluluk oranı yüzde 100'lere yaklaştı.

Akyaka'da butik otel işletmecisi Mehmet Gümüş, "Biz Akyaka'da pandemi nedeniyle biraz sıkıntı yaşıyorduk. Belki olmaz diye tereddüte düşmüştük ama şu anda gayet güzel gidiyor Muğla ve Ege civarı. Akyaka'da da oteller dolu. Burada çok yıldızlı otel olmadığı için şu anda burada yer yok desek olur. Burada her keseye uygun konaklama olanakları olduğu için herkes burayı tercih ediyorlar" dedi.

Pandemi ile ilgili önlemleri aldıklarını belirten Hafize Nizamoğlu Acar, "Pandemi konusunda gerekli önlemleri aldık. Misafirlerimizin bu konuda bize duyduğu güven çok önemli. Şu anda otelimizde yüzde 70 bir doluluk mevcut. Bayram içinde bu oran artacaktır diye düşünüyorum. Önemli olan önlemleri almak ve güvenlerini sağlamak" derken, yerli turistin Akyaka'yı tercih nedenlerini şöyle açıkladı. "Bir kere Akyaka yavaş şehir. Onun dışında butik oteliz. Butik işletmeler oldukça tercih sebebi şu anda. Akyaka konumu itibari ile de misafirlerimiz içir cazip bir tatil merkezi" dedi.

Kaynak: İHA

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