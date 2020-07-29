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Sakin Kent'te bayram doluluğu yüzde 100'e ulaştı

Kovid-19 tedbirler kapsamında kapılarını açan turizm tesisleri Kurban Bayramı öncesi konuklarını ağırlamaya başladı.

Sakin Kent'te bayram doluluğu yüzde 100'e ulaştı
29.07.2020 16:30 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:09

Kovid-19 tedbirler kapsamında kapılarını açan turizm tesisleri Kurban Bayramı öncesi konuklarını ağırlamaya başladı. Yerli turistin en fazla rağbet gösterdiği Muğla'da bayram öncesi hareketlilik başladı.

Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı tatil beldesi Ula'nın Akyaka Mahallesi'ndeki otellerde Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlanırken, müşteriler de yavaş yavaş otellere gelmeye başladı. Yıldızlı otelin bulunmadığı, genellikle apart tipi tesislerin bulunduğu Akyaka'daki tesislerin doluluk oranı yüzde 100'lere yaklaştı.

Akyaka'da butik otel işletmecisi Mehmet Gümüş, "Biz Akyaka'da pandemi nedeniyle biraz sıkıntı yaşıyorduk. Belki olmaz diye tereddüte düşmüştük ama şu anda gayet güzel gidiyor Muğla ve Ege civarı. Akyaka'da da oteller dolu. Burada çok yıldızlı otel olmadığı için şu anda burada yer yok desek olur. Burada her keseye uygun konaklama olanakları olduğu için herkes burayı tercih ediyorlar" dedi.

Pandemi ile ilgili önlemleri aldıklarını belirten Hafize Nizamoğlu Acar, "Pandemi konusunda gerekli önlemleri aldık. Misafirlerimizin bu konuda bize duyduğu güven çok önemli. Şu anda otelimizde yüzde 70 bir doluluk mevcut. Bayram içinde bu oran artacaktır diye düşünüyorum. Önemli olan önlemleri almak ve güvenlerini sağlamak" derken, yerli turistin Akyaka'yı tercih nedenlerini şöyle açıkladı:

"Bir kere Akyaka yavaş şehir. Onun dışında butik oteliz. Butik işletmeler oldukça tercih sebebi şu anda. Akyaka konumu itibari ile de misafirlerimiz için cazip bir tatil merkezi." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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