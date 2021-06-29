'Sakin Kent' mavi gerdanlığını taktı
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'Sakin Kent' mavi gerdanlığını taktı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Güncel

'Sakin Kent' mavi gerdanlığını taktı Ula'nın 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka sahili Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından belli kriterleri yerine getiren sahillere verdiği 'Mavi Bayrak' bu yıl da Akyaka sahilinde bir yıl boyunca dalgalanacak.

'Sakin Kent' mavi gerdanlığını taktı

Ula'nın 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka sahili Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından belli kriterleri yerine getiren sahillere verdiği 'Mavi Bayrak' bu yıl da Akyaka sahilinde bir yıl boyunca dalgalanacak.

MUĞLA - Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından her yıl sahil, marina ve teknelerde bir yıl boyunca asılan 'Mavi Bayrak' sahillerde dalgalanmaya başladı. Türkiye'de Antalya'dan sonra en fazla Mavi Bayrak bulunan Muğla'da 'Sakin Kent' unvanlı Ula'nın Akyaka sahili de bu yıl mavi bayrak almaya hak kazandı.

Günübirlik tatilcilerin gözde merkezi Akyaka, bu yıl 14'üncü kez sahiline mavi bayrak astı. Denizi, havası, doğası ile yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi haline gelen Ula'nın Akyaka Mahallesindeki sahil sezon öncesi yeniden düzenleme çalışması yapılmıştı.

Ula Belediyesi tarafından Akyaka sahilinde kış aylarında yağış nedeniyle sahil kumlarının denize akması nedeniyle deniz ile sahilin birleştiği noktalarda ağaç kazıklar çakılmış, sahilde bulunan ve dalgalar nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşayan palmiye ağaçları dalgalardan etkilenmemesi için sağlamlaştırılmıştı.

Bu yıl 14'üncü defa Akyaka sahiline Mavi Bayrak asmaya hak kazandıklarını belirten Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, "14 yıldır kesintisiz olarak almış olduğumuz mavi bayrağı bu yıl almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Mavi Bayrakta 3'üncü ülke durumundayız. Toplamda 519 mavi bayrak var ülkemizde. 106 tanesi de Muğla'mızda. Bunlardan birisi de Ula'mızda bulunmakta. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. İnsanlar mavi bayrak algısı oluştuğunda denizlerin daha temiz ve güvenli olduğu kanısı ile buraları tercih etmekte. Pandemi döneminde özellikle mavi bayrak algısı ön plana çıkmış durumda. Biz göreve geldiğimiz günde beri mavi bayrak almak ve devam ettirilmesi ile ilgili plajlarımızda çalışmalar yaptık. Bunun sonucunda da bunun meyvesi olan mavi bayrağımızı aldık. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

'Sakin Kent' mavi gerdanlığını taktı
'Sakin Kent' mavi gerdanlığını taktı
'Sakin Kent' mavi gerdanlığını taktı
'Sakin Kent' mavi gerdanlığını taktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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