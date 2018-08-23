Sakin Kent' Doldu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Muğla'ya akın akın yerli turist gelirken, bayramın üçüncü günü olmasına rağmen gelişler sürüyor. Sadece Çarşamba günü Bodrum'a 71 bin, Marmaris'e 38 bin, Fethiye'ye 60 bin araç giriş çıkışı olduğu açıklandı. Muğla'nın en gözde günübirlik tatil beldelerinden 'sakin kent' unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesi'ne bugün sabah saat 08.00'de başlayan araç girişi öğle saat 13.00'te hala devam ediyordu. Karayolundan itibaren Akyaka içerisinde kadar yaklaşık 2 kilometrelik yol aşırı araç girişi nedeniyle tıkanırken, Jandarma Trafik ve Akyaka Jandarma Karakol ekipleri mahallenin iki ayrı noktasında giriş ve çıkışlarda trafiği yönlendirdi. Ekipler ayrıca mahallenin iç kesimindeki kavşaklarda da trafiğe kontrollü olarak geçiş verdi. Akyaka'ya tatil için gelen yerli turistler araç trafiğinin yoğunluğundan şikayet etti. Bir vatandaş, "İzmir'den geliyoruz. Trafik çok yoğun" derken, İzmir'den gelen başka bir vatandaş da, "Çok yoğun trafiğimiz var. Tatil amaçlı geliyor. Maşallahı var trafiğin" dedi. İlk defa Akyaka'ya tatil amaçlı gelen bir başka vatandaş ise, "Çok yoğun bir trafik var. Her zaman mı böyle. İlk defa geliyorum" dedi. Araçları ile akın akın Akyaka'ya gelen vatandaşlar, sahilleri de tıklım tıklım doldurdu. 500 metre uzunluğundaki Akyaka sahilinde deniz insandan gözükmezken, kumsalda da adım atacak yer kalmadı. Yaklaşık 12 bin kişinin sahilde ve denizde oluşturduğu insan kalabalığı nedeniyle sahilde yürümek adeta imkansız hala geldi. Akyaka Muhtarı Feridun Uzsoy, 4 bin yerleşik nüfusu bulunan Akyaka'nın bayram tatili nedeniyle 100 bine ulaştığını açıkladı. Muhtar Özsoy, "Akyaka'mız bayram tatillerinde bir yoğunluk yaşıyor. Şu anda yerleşik olarak Akyaka'mızın nüfusu 4 bin civarındadır. Ama tatil dolayısıyla 100 bine yaklaşmış durumda. Şu an itibariyle apartlarda ve otellerde doluluk oranı var. Rezervasyonsuz gelen vatandaşlarımız doluluk nedeniyle yer bulamadıkları için geri dönmek zorunda kalıyor. Geri dönmek istemeyen vatandaşlarımız da ormanlık alanda araçlarının içinde konaklamayı tercih ediyor" dedi.

(Bekir Tosun/İHA)