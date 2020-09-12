Sakin Kent Akyaka'da koronavirüs tedbirleri denetimi Muğla'nın Ula İlçesinde "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, lokanta, market ve kafeterya gibi tüm iş yerlerinde denetim yapılıyor.

Muğla'nın Ula İlçesinde "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, lokanta, market ve kafeterya gibi tüm iş yerlerinde denetim yapılıyor.

Ula ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerlerinde sosyal mesafe kuralıyla maske ve dezenfektan kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ula Kaymakamı Baha Başçelik, iş yeri sahipleri ve vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Başçelik ilçedeki denetimlerin ardından İlçe Jandarma Komutanı Özkan Yaldır ve İlçe Emniyet Amiri Adil Haçan ile turizm merkezi Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde bulunan lokanta, market ve kafeterya ve sahillerde denetimlerde bulundu.

Maskesiz vatandaşlara maske takma konusunda uyarılarda bulunan Başçelik, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı.

Kaynak: AA