"Sakin Kent" Akyaka'da "Emret komutanım Akyaka mıntıka temizliği" etkinliği yapıldı
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"Sakin Kent" Akyaka'da "Emret komutanım Akyaka mıntıka temizliği" etkinliği yapıldı

'Sakin Kent' Akyaka'da 'Emret komutanım Akyaka mıntıka temizliği' etkinliği yapıldı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Ula ilçesindeki "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde çevre temizliği gerçekleştirildi.

Muğla'nın Ula ilçesindeki "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde çevre temizliği gerçekleştirildi.

Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığının önderliğinde, Ula Belediyesi ile gönüllülerin desteğiyle "Emret komutanım Akyaka mıntıka temizliği" etkinliği düzenlendi.

Milli sörfçü Bilge Öztürk ile yaklaşık 30 gönüllünün katıldığı etkinlikte, Akçapınar mevkisindeki çöpler toplandı.

Öztürk, gazetecilere, gönüllüler olarak başladıkları kampanyayla ağaç diplerindeki izmarite kadar temizlik yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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"Sakin Kent" Akyaka'da "Emret komutanım Akyaka mıntıka temizliği" etkinliği yapıldı - Haberler
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