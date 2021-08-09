Sakiler Diyarbakırlılara unutulmaz gece yaşattı

Diyarbakır'da VDA grup olarak eğlence sektörüne yenilikler katan genç işletmeci Azad Gönder, ünlü şarkı gurubu Sakiler'i ağırlayarak vatandaşlara unutulmaz gece yaşattı.

Diyarbakır'da VDA grup olarak eğlence sektörüne yenilikler katan genç işletmeci Azad Gönder, ünlü şarkı gurubu Sakiler'i ağırlayarak vatandaşlara unutulmaz gece yaşattı.

Diyarbakır'da doğup büyüyen ve 3 yıl önce ilk açtığı eğlence merkezi ile vatandaşların beğenisini kazanan VDA grubun genç işletmecisi Azad Gönder, milyonluk yatırımla yeni eğlence mekanlarını Diyarbakır'a kazandırmıştı. Gönder, şimdilerde ise dolu dolu vatandaşların eğlenmesi için ünlü şarkıcılarla anlaşmalar yaparak turnikeye başladı. Son olarak en çok dinlenen ünlü şarkı gurubu olan Sakiler Diyarbakırlılarla buluşarak unutulmaz gece yaşattı. İşletmeci Gönder, ünlü sanatçıları Diyarbakır'a getirmeye devam edeceklerini kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı