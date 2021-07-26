Sakiler, Bodrum'u Salladı

Geçtiğimiz akşam Azka Sahne'de son zamanlarda en çok dinlenen müzik grubu Sakiler Bodrumlu tatilciler ile buluştu.

Geçtiğimiz akşam Azka Sahne'de son zamanlarda en çok dinlenen müzik grubu Sakiler Bodrumlu tatilciler ile buluştu.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sakiler, "Dünyadan Uzak" şarkılarını Azka Otel misafirlerileri ve sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi. Geniş repertuvarı ile Azka Otel misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan Sakiler gece boyunca bolca alkışlandı.

Azka Yaz Konserleri kapsamında sahne alan Sakiler, Azka Otel misafirlerine müzik dolu bir gece yaşattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı