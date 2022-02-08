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SAKEM, Safranbolulara hizmet vermeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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SAKEM, Safranbolulara hizmet vermeye devam ediyor

Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi, yeni açılan şubeleri ile Safranbolu halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi, yeni açılan şubeleri ile Safranbolu halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, SAKEM'in yalnız bir kurs merkezi değil aynı zamanda yapılan etkinliklerle günlük hayatın stresini atmaya olanak sağlayan bir yer olduğunu söyledi.

Başkan Köse, geçtiğimiz günlerde hizmete giren Barış Mahallesi'ndeki SAKEM şubesinin ilgi görmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Diğer şubelerimizde olduğu gibi burada da çeşitli kurs ve aktivitelere devam edeceğiz. Yine kurslarımızın her birinde alanında uzman eğiticiler yer alacak" dedi.

Açılışı yapılacak olan SAKEM'de dikiş nakış, iğne oyası, takı tasarım, çocuk gelişimi, hasta ve yaşlı bakımı ile ilk yardım gibi kurslar verilecek. - KARABÜK

SAKEM, Safranbolulara hizmet vermeye devam ediyor

SAKEM, Safranbolulara hizmet vermeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Safranbolu, Elif Köse, Yerel, Haber

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