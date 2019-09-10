SAKEM kursiyerleri kişisel sergilerine devam ediyor

10.09.2019 17:59

Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) kursiyerleri kişisel sergilerini açmaya devam ediyor.



Kağıt rölyef kursiyerlerinden Belgin Pergel, Emine Uzuner ve Aliye Kanal'ın ikinci sergileri olan "Derine Yolculuk" Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de katılımı ile Tarihi Çarşı Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde açıldı.



Açılış öncesi bir konuşma yapan Aliye Kanal, Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi olarak 3 aylık yoğun bir çalışma sürecini geride bıraktık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatkarlar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insanlardır' sözünü kendimize felsefe kabul ederek sabırla ve titizlikle içimizdeki duyguları eserlerimize yansıtmaya çalıştık. SAKEM kursları bizlere yalnızca bir şeyler öğretmekle kalmıyor ayrıca yeni meslek alanlarında önümüzü açarak aile bütçesine katkı sağlamamıza da olanak veriyor. Bu vesile ile bizlerden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Elif Köse hanımefendi ve onun nezdinde tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise öncelikle eserleri paylaştıkları için teşekkür etti.



Bu tür çalışmaların uzun ve emek isteyen bir yolculuk olduğunu ifade eden Köse, "Bu işe gönül verenler mutlaka devamını getiriyor ve güzel eserler ortaya çıkarıyor. Ben sizin gibi yaptığını herkesle paylaşan, yürekli, cesaretli kadınlarımızın çoğalmasını istiyorum. Yine bilinmesini isterim ki, her zaman destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Malumunuz yakında Kültür Merkezimiz de hizmete girecek. Orada da sanatsal faaliyetlerimiz devam edecek. İnşallah çok daha fazla kişiye ulaşarak kadın elinin değdiği her yerin daha da güzelleştiğini hep birlikte göreceğiz. Bu vesile ile böylesi güzel bir sergiyi bizlerle paylaştıkları için Belgin, Emine ve Aliye hanımlara emeklerinden dolayı SAKEM idaresi ve eğitmenlerine teşekkür ediyor, serginin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA