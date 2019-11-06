SAKBİS 50 bin kiralama sayısına ulaştı

06.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:36

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıllı Bisiklet Uygulaması'nın (SAKBİS) 50 bin kiralama sayısına ulaştığı bildirildi.

Şehrin muhtelif yerlerindeki 15 farklı noktada 110 bisikletle hizmet veren SAKBİS'e toplam 7 bin 612 vatandaş abone oldu.

SAKBİS'lere mobil uygulamadan, www.sakbis.com.tr adresinden, abone noktalarından 3 dakika içerisinde kolay üyelik sağlanabiliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Mobil SAKBİS uygulamasından, vatandaşlarımız hem üye kartı hem de kredi kartı ile üyelik işlemleri gerçekleştirebiliyor. Abone kartı ile daha hızlı ve kolay işlem yapmak isteyen vatandaşlarımızı abone noktamıza bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA