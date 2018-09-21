Şakayla Arkadaşını Bıçakla Ağır Yaraladı

Samsun'da bir kişi şakalaşırken bıçakla arkadaşını kazara ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (16), şakalaşırken arkadaşı İ.B.'yi (17) göğsünden bıçakla kazara yaraladı. Ağır yaralanan İ.B., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Y., polis tarafından yakalanarak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN