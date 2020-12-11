Sakaya Büyükşehir Belediyesinden filyasyon çalışmaları için araç desteği
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Sakaya Büyükşehir Belediyesinden filyasyon çalışmaları için araç desteği

11.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:19
Sakaya Büyükşehir Belediyesinden filyasyon çalışmaları için araç desteği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük bir görev üstlenen filyasyon ekiplerinin çalışmalarına destek olmak amacıyla Sağlık İl Müdürlüğüne 10 araç tahsis etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük bir görev üstlenen filyasyon ekiplerinin çalışmalarına destek olmak amacıyla Sağlık İl Müdürlüğüne 10 araç tahsis etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin koronavirüse karşı yürütülen mücadeleye destek sağlamak için verdiği talimatın ardından araç ve şoförlerin, Sağlık İl Müdürlüğünün uhdesinde hizmet sunmaya başladığı bildirildi.

Koronavirüsün el birliğiyle yenileceği belirtilen açıklamada, "Bu süreçte filyasyon ekiplerinin çalışmalarına destek olmak adına 10 aracı Sağlık İl Müdürlüğümüzün bünyesinde görevlendirdik. Vaka sayılarının artması dolayısıyla iş yükleri de artan filyasyon ekiplerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyor, tedbirlere uyulması noktasında hassasiyet çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 16:36:46. #1.14#
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