Sakatlıktan Çıkan Bruno Soriano'nın Geri Dönüşü Kutlandı
22 Haziran 2020 Pazartesi günü, Bruno Soriano, Villarreal ve Sevilla arasındaki LaLiga maçında, sakatlığından üç yıl sonra uzun zamandır beklenen dönüşü yaptı. Bir dizi yaralanma geçiren , Mayıs 2017'den beri oyun oynayamayan İspanyol orta saha oyuncusunun dönüşü böyle kutlandı.
24.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:12
22 Haziran 2020 Pazartesi günü, Bruno Soriano, Villarreal ve Sevilla arasındaki LaLiga maçında, sakatlığından üç yıl sonra uzun zamandır beklenen dönüşü yaptı. Bir dizi yaralanma geçiren, Mayıs 2017'den beri oyun oynayamayan İspanyol orta saha oyuncusunun dönüşü böyle kutlandı.
Kaynak: Dugout