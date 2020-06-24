Sakatlıktan Çıkan Bruno Soriano'nın Geri Dönüşü Kutlandı 22 Haziran 2020 Pazartesi günü, Bruno Soriano, Villarreal ve Sevilla arasındaki LaLiga maçında, sakatlığından üç yıl sonra uzun zamandır beklenen dönüşü yaptı. Bir dizi yaralanma geçiren , Mayıs 2017'den beri oyun oynayamayan İspanyol orta saha oyuncusunun dönüşü böyle kutlandı.

22 Haziran 2020 Pazartesi günü, Bruno Soriano, Villarreal ve Sevilla arasındaki LaLiga maçında, sakatlığından üç yıl sonra uzun zamandır beklenen dönüşü yaptı. Bir dizi yaralanma geçiren, Mayıs 2017'den beri oyun oynayamayan İspanyol orta saha oyuncusunun dönüşü böyle kutlandı. Kaynak: Dugout