Sakatlıkları bulunan Liverpoollu Van Dijk, Gomez ve Matip, Avrupa Şampiyonası'na katılamayabilir

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, sakatlıkları süren futbolcular Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in Avrupa Şampiyonası'nı kaçırabileceğini söyledi.

Ligde oynanacak Wolverhampton maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Klopp, Liverpool'un hedefinin Gomez, Matip ve Van Dijk'ı gelecek sezon öncesinde antrenmanlara döndürmek olduğunu açıkladı.

Bu futbolcuların Avrupa Şampiyonası'na katılma şanslarının ne olduğu sorusunu yanıtlayan Klopp, "Bu benim kararım değil. Ancak, dürüst olmak gerekirse, şu anda sahip olduğum bilgilere göre olası gözükmüyor." dedi.

Üç futbolcunun da ciddi sakatlıklar yaşadığını belirten Klopp, "Sezon öncesi başlangıcı için bizimle antrenman yapmaya hazır olduklarında çok mutlu olacağız. Avrupa Şampiyonası'ndaki durumları hakkında düşünmedim. Ne zaman tam olarak hazır olacaklarını da bilmiyorum. Şampiyonadan bir hafta önce ya da başladığı gün, bilmiyorum. Onlara ihtiyaç duyulduğunu biliyorum. Ama kararı biz veremiyoruz. Bu tamamen onların hazır olma durumuyla alakalı bir durum." ifadelerini kullandı.

Ekim ayında dizinden sakatlanan Van Dijk, kasım ayında İngiltere Milli Takımı'ndayken sakatlanan Gomez ve ocak ayında bileğinden sakatlanan Matip'e tedavileriyle birlikte kulüp tesislerinde özel bir rehabilitasyon programı uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge