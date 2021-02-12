Sakatlık yaşayan milli judocu Bilal Çiloğlu'nun fizik tedavi süreci başladı

Katar düzenlenen Doha Masterler Judo Turnuvası'nda elinden sakatlık yaşayan Olimpik Erkek Milli Takım sporcusu Bilal Çiloğlu'nun elindeki alçısı çıkarıldı ve fizik tedavi süreci başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 73 kiloda olimpiyat kadrosunda yer alan Bilal Çiloğlu, 11-13 Ocak tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen turnuvada hafif sakatlık geçirmiş, Hacettepe Üniversitesi Ortopedi Bölümü'nde Doç. Dr. Gazi Huri tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edilmişti.

Milli sporcunun başarılı ameliyat sonrası alçıya alınan bileği son kontrolden sonra alçıdan çıkarıldı ve tatamiye geri dönüş süreci yolunda fizik tedavi dönemine geçildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak