Sakatlık geçiren rakip takım oyuncusunu sırtında taşıdı

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki amatör ligde mücadele eden sporcunun, sakatlanan rakip takım futbolcusunu sırtına alarak saha kenarına taşıması taraftarlardan alkış aldı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grup'ta mücadele eden Elbistanspor, ligin 2. haftasında evinde Kayseri temsilcisi Yahyalıspor ile karşılaştı. Elbistan sentetik çim sahada oynanan karşılaşmanın başlama vuruşundan kısa bir süre sonra ev sahibi ekibin oyuncusu Şahin Çığlı, sakatlık geçirdi. Çığlı'nın yere yığıldığını gören orta hakem Günay Doğukan Yılmaz, maçı durdurdu. Yılmaz, sağlık ekiplerini sahaya davet ederken takım arkadaşları da Çığlı'ya yardım etmek için yanına geldi. Sağlık ekipleri, futbolcunun tedavisini saha dışında yapmak istedi. Bu sırada yerden kalkan Çığlı, ayakta duramayınca yardımına rakip takımın oyuncusu Hasan Yazgan koştu. Çığlı'yı sırtına alıp saha dışına kadar götüren Yazgan'ın bu hareketi, taraftarların da takdirini kazandı. Tribündeki taraftarlar, alkış ve ıslıklarla Yazgan'ın centilmenliğini takdir ettiler.

Rakip takımın oyuncusunun sırtında taşıdığı Şahin Çığlı ise tedavisinin ardından tekrar sahaya dönerken; karşılaşma ise Yahyalıspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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