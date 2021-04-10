Sakatlığını atlatan Marc Marquez MotoGP'ye dönüyor
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Sakatlığını atlatan Marc Marquez MotoGP'ye dönüyor

Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Sakatlığını atlatan Marc Marquez MotoGP'ye dönüyor

MotoGP takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, 2020 sezonunun tamamı ve bu yılın ilk iki yarışını kaçırmasına neden olan sakatlığı atlattı.

MotoGP takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, 2020 sezonunun tamamı ve bu yılın ilk iki yarışını kaçırmasına neden olan sakatlığı atlattı.

Repsol Honda takımından yapılan açıklamaya göre, sakatlığı yüzünden 9 aydır pistlerden uzak kalan 28 yaşındaki sürücü, 18 Nisan Pazar günü koşulacak sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'sine katılacak.

Geçen sezonun ilk ayağında yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan Marquez, sonraki yarışlarda da yer alamamış, 2020'nin aralık ayında üçüncü kez ameliyat edilmişti.

Tarihin en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Marquez, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da MotoGP'de şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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