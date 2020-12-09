Sakatlığına rağmen alışverişe çıktı
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Sakatlığına rağmen alışverişe çıktı

09.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:15
Sakatlığına rağmen alışverişe çıktı

Uzun yıllar Galatasaray basketbol takımında forma giydikten sonra bu yıl Botaş takımına transfer olan milli basketbolcu Işıl Alben, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Alben'in dizindeki sakatlığı nedeniyle yürümekte zorlandığı gözlendi

Kız arkadaşı ile birlikte alışveriş turuna çıkan Alben, Markalar Sokağı'ndaki turu sonrası alışveriş merkezine girerek spor ürünlerin satıldığı mağazalara girmeyi de ihmal etmedi.

SPORTİF TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Dizindeki sakatlığı nedeniyle yürümekte zorlanan deneyimli basketbolcu, kısa sürede alışveriş turunu tamamlayarak özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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