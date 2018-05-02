Sakatlığı Sona Eren Brezilyalı Neymar, Takımla Çalışmalara Başlayacak

Paris Saint Germain kariyerine yaptığı sansasyonel başlangıcın ardından ayak bileğinden geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan Neymar geri dönüş hazırlıklarına başladı.

25 Şubat'ta oynanan Marsilya maçından bu yana takımdan ayrı kalan ve tedavi sürecini ülkesi Brezilya'da geçiren 26 yaşındaki yıldızın cumartesi gününe kadar Fransa'ya döneceği öğrenildi.

LİGİN SON MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Paris'e geldikten sonra bireysel çalışmalara başlayacak Neymar, 8 Mayıs'ta Les Herbiers ile oynanacak Fransa Kupa finalinde ise tribünden takım arkadaşlarına destek verecek. Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesinde fiziksel açıdan hazır hale gelmek isteyen süper starın 19 Mayıs'ta ligin son haftasında oynanacak Caen karşılaşmasında takımdaki yerini alması bekleniyor.

Geçirdiği ağır sakatlığa kadar Paris Saint-Germain formasıyla 30 maça çıkan Neymar, 28 gol ve 19 asistle takımının hücum gücünü sırtlamıştı.