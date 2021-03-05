Sakatlığı bulunan Ozan Kabak Fulham maçında oynamayabilir
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Sakatlığı bulunan Ozan Kabak Fulham maçında oynamayabilir

05.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:21
Sakatlığı bulunan Ozan Kabak Fulham maçında oynamayabilir

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, milli futbolcu Ozan Kabak'ın hafif sakatlığı nedeniyle Fulham maçında sahada bulunmasının zor olduğunu ifade etti.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, milli futbolcu Ozan Kabak'ın hafif sakatlığı nedeniyle Fulham maçında sahada bulunmasının zor olduğunu ifade etti.

Basın toplantısı düzenleyen Klopp, Chelsea maçının ardından Ozan'ın sakatlık yaşadığını ve bu nedenle 7 Mart Pazar günü Fulham ile yapılacak lig maçında oynamasının zor olduğunu belirtti.

Ozan'ın sakatlığı karşısında çözüm bulmaları gerektiğini anlatan Klopp, "Müsait olan çocuklardan biri oynayacak. Henüz son gelişmeleri bilmiyorum. Maçtan sonraki (Chelsea) bilgilerle konuşuyorum. Nathaniel Phillips ve Ben Davies hazır olmalı" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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