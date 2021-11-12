Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, A Milli Futbol Takımı kampından ayrıldı - Haberler Spor
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Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, A Milli Futbol Takımı kampından ayrıldı

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, A Milli Futbol Takımı kampından ayrıldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklanan Cengiz Ünder, milli takım kampından ayrıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklanan Cengiz Ünder, milli takım kampından ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçlarında yer alamayacağı belirlenen Cengiz Ünder, tedavisinin milli takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.

Cengiz Ünder'in teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak milli takıma elemelerdeki son iki karşılaşma öncesi başarı dilediği belirtildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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