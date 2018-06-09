Sakatlanan Nabil Dirar, Dünya Kupası Kadrosundan Çıkartılabilir
2018 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Fas Milli Takım kampında sakatlanan Fenerbahçeli Nabil Dirar, kadrodan çıkarılabilir.
Dünya Kupası'na günler kala Nabil Dirar'dan kötü haber gelebilir.
L'Equipe'in haberine göre Estonya maçı hazırlıkları sırasında sakatlık geçiren Nabil Dirar, Dünya Kupası kadrosu dışında kalabilir.
DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Baldırında ağrı hisseden Nabil Dirar'ın durumu belirsizliğini koruyor.
Dev turnuvaya 5 gün kala Oualid El Hajjam, Nabil Dirar'ın yerine davet bekleyen isim.
Amiens forması giyen savunmacı, Mart ayında Özbekistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk kez Fas Milli Takım formasını giymişti.
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