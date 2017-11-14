Sakatlanan Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın Durumu Ciddi
Arnavutluk maçında sakatlanan Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın durumu, ilk belirlemelere göre ciddi.
Ligde arkaya arkaya yaşanan puan kayıplarının ardından, milli maç arasında yaralarını sarıp yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye, Ozan Tufan'dan kötü haber geldi. Romanya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında, dizinden sakatlanan genç futbolcunun durumunun, ilk belirlemelere göre ciddi olduğu öğrenildi.
22 yaşındaki futbolcuya ilişkin net bilgi, bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
(Fanatik)