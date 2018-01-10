Sakatat krizi Gaziantepli sakatatçıları vurdu

GAZİANTEP - Türkiye genelinde artan et fiyatları bakanlığın devreye girmesi ile aşağı çekilirken bu kez de sakatat fiyatlarında 5 yıl içerisinde yüzde yüz oranda artış yaşandı.

Son yıllarda artan fahiş rakamlar ulaşan et fiyatları Tarım Bakanlığının devreye girmesi ile düşürülerek et piyasası dengelenmişti. Geçmişte pek rağbet görmeyen kelle, bacak, ciğer, böbrek, yürek, işkembe gibi sakatat ürünlerinin tüketimi son yıllarda artarken, fiyatlarda 2 katı arttış gösterdi. Gastronomi kenti olan ve et ile sakatat tüketiminin yoğun olduğu Gaziantep'te sakatatlardan yemek ve kebap yapan işletmeler, piyatların artışından yakınıyor.

Son 5 yılda her geçen gün sakatatın daha da azaldığını belirten işletmeciler, azalan sakatata ters oranda fiyatların ise artış gösterdiğini kaydetti. İşletme sahipleri ve çalışanlar sakatatın sağlık olarak faydalarının ortaya çıkmasının ilgiyi arttırdığını savundu. Sakatat fiyatlarındaki artışı değerlendiren Gaziantepli işletmeci Sakıp Çadır, "Kesilen koyunların başı ve iç organları insanlara yetmiyor. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi herkesin yemeye başlaması. Eskiden herkes sakatat yemezdi günümüzde ise birçok bölgede tüketilmeye başlandı. Önceden sadece Doğu bölgeleri sakatat tüketirken şimdi Ege ve diğer bölgelerde sakatat tüketmeye başladı. Yine bunun sebebi ise çeşitli uzmanların sakatat ürünlerinin faydalı olduğunu söylemesiydi" dedi.

"Sakatata ilgi etten daha yoğun"

Sakatata olan ilgilinin kırmızı etten daha fazla olduğunu belirten Sakıp Çadır, "Sakatata ilgi etten daha yoğun. Çok eskiden bundan 25 yıl öncesine kadar bir kilogram ciğer 200 gram et fiyatına tekabül ediyordu. Şimdi ise, bir kilogram ciğer bir kilogram etten pahalı. Sakatatın az bulunması bizim işletmemizde fiyatları arttırıyor. 5 yıl önce kelle paça çorbasını 8 TL iken şu an 16 TL'den satıyoruz" şeklinde konuştu.

İhtiyaca batı illerine gönderilen hayvanlar karşılıyor

Gaziantep'te küçük baş hayvancılığın yaygın olduğunu hatırlatan Çadır, Türkiye'nin batı illerindeki et ihtiyacının karşılanması için Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinden gönderilen hayvanların sakatatların Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerde kaldığını kaydetti.bu kalan sakatatlarla bölgedeki ihtiyaca cevap verebildiklerini anlatan Çadır, "Gaziantep koyunu lezzetli olduğu için günlük 2 veya 3 bin civarında batı vilayetlerine koyun gider. O giden koyunların kellesi ve ciğeri Gaziantep'te kalır. Bu bile şehrin ihtiyacını zor karşılıyor. Günlük bu ticaret olmazsa Gaziantep'te ne kelle ne ciğer bulunur" ifadelerini kullandı.

Önceden bedava satılıyordu şimdi fiyatlar 40 TL'ye kadar çıkıyor

Gaziantep'te sakatatın yıllar önce bedavaya aldıklarını vurgulayan Çadır, şimdiki fiyatların ise cep yaktığını kaydetti. Çadır, "Kelle'nin tanesini 17 TL'den alırken Karaciğer, Ciğer, Yürek Böbrek ise kilogramını 40 TL' den alıyoruz. İşkembenin kilosunu ise, 14 TL'den alıyoruz. 10 yıl öncesine kadar gidecek olursak daha öncelerde işkembe ve bağırsak bedava idi. Şimdi tüm Türkiye genelinde sakatat tüketiminin artması ile bu ürünler para ile satılmaya başlandı. Hatta iç yağı bile para ile satılmazdı şu an kilogramı 5 TL oldu" diye konuştu.