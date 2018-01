Sakatat krizi ciğerci esnafını vurdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da canlı hayvan kesimin azalmasıyla ciğer fiyatlarında artış yaşandı. Kırmızı et fiyatı ile yarışan ciğer, kebapçı esnafını da tedirgin ediyor.

Şanlıurfa'da canlı hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte kebapçılarda sakatat ürünleri sıkıntısı yaşandı. Kentte günlük küçük ve büyükbaş hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte 20-25 liradan satılan sakatat, 30-35 liradan satılmaya başlandı. Ciğer fiyatlarının artmasıyla birlikte kebapçılar, müşterilerini boş göndermemek için çevre illerden sakatat ürünleri sipariş ediyor.

Şanlıurfa'da gün boyu tüketilen ciğerde sıkıntı yaşandığını belirten Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul, "Bundan bir ay öce bir kilo ciğer 25 liraydı. Şimdi ciğer fiyatı 35 lirayı bulmuş yine de ciğer bulunmuyor. Buradaki toptancılar, Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan ciğer getiriyorlar. Urfa deyince akla ciğer kebabı geliyor. Ciğer de olmayınca ister istemez sıkıntı yaşanıyor. Bunun nedeni ise etin dışarıdan gelmesi. Et dışarıdan geldi mi sakatat burada olmuyor " ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar daha da artabilir"

Ciğer kebabı esnaflarından Sinan İkiler, ciğer fiyatlarının artmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Urfa'da ciğerin azalmasından dolayı fiyatlarda yükselme oldu. Bir ay içerisinde iki kere zam yaşandı. 20 liraya aldığımız ciğer, önce 25 lira, daha sonra 28 lira, bugün yarın 30 lirayı da bulabilir. Toptancılar da ciğer bulamıyor, yakın illere gidiyorlar orada da bulamıyorlar. Şu an bir lira zam yaptık. İster istemez müşteriye de yansıdı. Müşterilerimizde ciğerin zamlanmasından yakınıyorlar" şeklinde konuştu.

"Yılın 12 ayı ciğer temin ediyoruz"

Toptan sakatat satışı yapan Kasap İzzetin Saldırıcı ise, "Canlı hayvan olmadığından dolayı kesimler az oluyor. Az olduğundan dolayı da sakatat az çıkıyor. Bu yüzden fiyatlar yükseliyor. Sağ olsun Bakan Fakıbaba, et fiyatlarını düşürdü. Bir an önce bu sakatata da bir çözüm bulunursa iyi olur. Şimdi bir kilo ciğer et fiyatına denk geliyor. Şanlıurfa ciğer kebabı ile özdeşleştiği için, fiyatlar yüksek olsa da mecburen ciğer getirmek zorundayız. Yılın 12 ayı ciğer temin etmemiz lazım. Yüksek fiyat, yemek sektörüne de ister istemez yansıyor. Urfa'da kesim olmadığı için Gaziantep, Adana ve Kayseri'ye kadar gidip oradan sakatat alıyoruz" şeklinde konuştu.