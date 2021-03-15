ÇORUM Sakat numarası yapan dilencinin foyası ortaya çıktı
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ÇORUM Sakat numarası yapan dilencinin foyası ortaya çıktı

15.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:12

Sakat numarası yapan dilencinin foyası ortaya çıktıÇORUM'da sol kolunu sararak kendisine sakat görüntüsü veren dilencinin foyasını zabıta ekipleri ortaya çıkardı.

Sakat numarası yapan dilencinin foyası ortaya çıktı

ÇORUM'da sol kolunu sararak kendisine sakat görüntüsü veren dilencinin foyasını zabıta ekipleri ortaya çıkardı. Zabıta görevlisi, dilenciye "Hepiniz böylesiniz, kardeşin böyle, oğlun böyle. Bu nasıl hastalık genetik mi bu sizde?? diye tepki gösterdi.

Gazi Caddesi'nde denetim yapan zabıta ekipleri, sol kolu sargılı bir kişinin dilencilik yaptığını fark etti. Iğdır'dan Çorum'a geldiği öğrenilen Osman Ş.'nin kolunu sararak kendisini sakat gibi gösterdiği ortaya çıktı. Zabıta görevlisi, Osman Ş.?ye, "Hepiniz böylesiniz, kardeşin böyle, oğlun böyle. Bu nasıl hastalık genetik mi bu sizde? Senle mi uğraşacağız biz, sabah akşam getiriyoruz, götürüyoruz. Çorum'a bir daha gelmeyeceksin" diye tepki gösterdi.

Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulanan Osman Ş., otobüse bindirilerek ikametgahı bulunan Iğdır'a gönderildi.

ÇORUM Sakat numarası yapan dilencinin foyası ortaya çıktı
ÇORUM Sakat numarası yapan dilencinin foyası ortaya çıktı
ÇORUM Sakat numarası yapan dilencinin foyası ortaya çıktı
ÇORUM Sakat numarası yapan dilencinin foyası ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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