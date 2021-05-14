Sakaryasporlu futbolcu antrenmanda baba olduğunu öğrendi
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Sakaryasporlu futbolcu antrenmanda baba olduğunu öğrendi

Sakaryasporlu futbolcu antrenmanda baba olduğunu öğrendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com TFF 2'nci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un oyuncusu Abdülaziz Solmaz, play-off çeyrek final rövanş maçı için yaptıkları antrenman sırasında baba olduğunu öğrendi.

Misli.com TFF 2'nci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un oyuncusu Abdülaziz Solmaz, play-off çeyrek final rövanş maçı için yaptıkları antrenman sırasında baba olduğunu öğrendi.

Misli.com TFF 2'nci Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 16 Mayıs Pazar günü sahasında Vanspor FK ile oynayacağı play-off çeyrek final 2'nci maçı hazırlıklarını Rüstemler Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekibin oyuncusu Abdülaziz Solmaz, akşam antrenmanı sırasında Sakaryaspor Kulüp Müdürü Yasin Dağcan'ın telefonuna gelen görüntülü arama ile müjdeli haberi aldı. Tecrübeli futbolcu, Trabzon'da bulunan eşi Gülsüm Solmaz'ın hastaneden verdiği haberle baba olduğunu öğrendi. Abdülaziz Solmaz, bayramda dünyaya gelen oğlunun şampiyonluk için uğur getireceğini söyledi.

Sakaryasporlu futbolcu antrenmanda baba olduğunu öğrendi
Sakaryasporlu futbolcu antrenmanda baba olduğunu öğrendi
Sakaryasporlu futbolcu antrenmanda baba olduğunu öğrendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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