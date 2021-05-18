Sakaryaspor yarı finale meşaleler ile uğurlandı
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Sakaryaspor yarı finale meşaleler ile uğurlandı

Sakaryaspor yarı finale meşaleler ile uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sakaryaspor'da teknik heyet ve futbolculardan oluşan kafile, play-off yarı finalinin ilk karşılaşması için Kırşehir'e hareket etti.

Sakaryaspor'da teknik heyet ve futbolculardan oluşan kafile, play-off yarı finalinin ilk karşılaşması için Kırşehir'e hareket etti. Şampiyonluk hayali ile yola çıkan takımı tesislerden taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla uğurladı.

Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımları arasında yer alan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor. Yeşil-siyahlı takımın taraftarları, Süper Lig hasreti çekerken, tribünleri ise taraftara açık maçlarda doldurmayı ihmal etmiyor. Pandemi sebebiyle uzun süredir kapılarını taraftarlarına kapatan Sakaryaspor, 2. Lig'de verdiği mücadele sonrasında Play-Off yarı finaline kaldı. Play-Off Yarı Final mücadelesinin ilk karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayan yeşil-siyahlılar, Kırşehir'e hareket etti. Rüstemler Tesisleri'nden hareket eden kafile için tesislere gelen taraftar grubu Tatangalar, coşkulu bir uğurlama düzenledi. Kırşehir Belediyespor ile oynanacak Play-Off Yarı Final karşılaşması öncesinde meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde Sakaryaspor yolcu edildi.

Nuri Fatih Aydın: "Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız "

Sakaryasporlu futbolcu Nuri Fatih Aydın, "Zorlu bir deplasman. İnşallah kazanmaya gidiyoruz şampiyonluk için ve bu turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Avantajlı bir skor almak için iyi bir oyun sergileyerek buraya avantajlı bir şekilde dönmek istiyoruz. O kupa gelecek bu sene inşallah" dedi.

Ekrem Yüce: "Hepimiz şampiyonluğa hazırız"

Coşkulu taraftarın uğurlama törenine katılan ve otobüse binen kafileye tek tek çiçek takdim ederek başarılar dileyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, "2 maçta da galip geldik ve inşallah Kırşehir'de de galip geleceğiz. Daha sonrasında ise son play-off maçımızı oynayacağız ve daha sonra final inşallah. İnşallah Sakaryaspor şampiyon. Ekip, hoca, taraftar, oyuncular başta olmak üzere herkes, hepimiz buna hazırız" diye konuştu. - SAKARYA

Sakaryaspor yarı finale meşaleler ile uğurlandı
Sakaryaspor yarı finale meşaleler ile uğurlandı
Sakaryaspor yarı finale meşaleler ile uğurlandı
Sakaryaspor yarı finale meşaleler ile uğurlandı
Sakaryaspor yarı finale meşaleler ile uğurlandı
Sakaryaspor yarı finale meşaleler ile uğurlandı
Sakaryaspor yarı finale meşaleler ile uğurlandı
Sakaryaspor yarı finale meşaleler ile uğurlandı
Sakaryaspor yarı finale meşaleler ile uğurlandı
Sakaryaspor yarı finale meşaleler ile uğurlandı
Sakaryaspor yarı finale meşaleler ile uğurlandı
Sakaryaspor yarı finale meşaleler ile uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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