Sakaryaspor'un yeni sağlık sponsoru Özel Adatıp Hastanesi oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakaryaspor'un yeni sağlık sponsoru Özel Adatıp Hastanesi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sakaryaspor'un yeni sağlık sponsoru Özel Adatıp Hastanesi oldu

TFF 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un 2021-2022 sezonunda ki yeni sağlık sponsoru, Özel Adatıp Hastanesi oldu.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un 2021-2022 sezonunda ki yeni sağlık sponsoru, Özel Adatıp Hastanesi oldu.

Adatıp Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Uz. Dr. Gökhan Öner, hastanenin genel direktör yardımcıları Önder Altun ve Dr. İlke Er, Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç ile yönetim kurulu üyesi Serkan Bölükbaşı sponsorluk için bir araya geldi. Gerçekleşen birliktelik neticesinde TFF 2.Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sakaryaspor'un 2021 - 2022 sezonunda yeni sağlık sponsoru oldu. Sezon boyunca sporcuların sağlık kontrolleri, ameliyatları, tüm kulüp çalışanlarının tedavileri ve maçlardaki ambulans hizmeti hastane tarafından sağlanacak.

Takımımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktan mutluyuz

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden Uz. Dr. Gökhan Öner, "Sakaryaspor'umuzun her zaman olduğu gibi yanında olmaya devam ediyoruz. 2021 - 2022 futbol sezonunda da sağlık sponsoru olduk. Sporcuların sağlık kontrollerinden, ameliyatlarına, tüm kulüp çalışanlarının tedavilerinden, maçlardaki ambulans hizmetine kadar takımımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktan mutluyuz" dedi.

Sporcularımızın ve ekibimizin sağlığını emanet ettiğimiz için huzurlu ve mutluyuz

Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç ise, "Her zaman yanımızda olan Adatıp Sağlık Grubu'na sporcularımızın ve ekibimizin sağlığını emanet ettiğimiz için huzurlu ve mutluyuz. Şehrimizin Orhan Kocabıyık gibi Sakarya'ya faydalı olmak, Sakaryalıya istihdam oluşturmak ve Sakarya'nın değerlerine sahip çıkmak isteyen iş adamlarına ihtiyacı var" diye konuştu. - SAKARYA

Sakaryaspor'un yeni sağlık sponsoru Özel Adatıp Hastanesi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Şenol Güneş ne kadar tazminat aldı?' sorusuna yanıt verdi: Konusu bile açılmadı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Şenol Güneş ne kadar tazminat aldı?' sorusuna yanıt verdi: Konusu bile açılmadı

 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

 A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Uğur İbrahim Altay
Magazin Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Nihat Özdemir Mesut Özil
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sakaryaspor'un yeni sağlık sponsoru Özel Adatıp Hastanesi oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:16:41. #1.11#