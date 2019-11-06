Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'un kulüp başkanlığına Cumhur Genç seçildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'un kulüp başkanlığına Cumhur Genç seçildi.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da seçime tek listeyle giren Genç, yeşil-siyahlı kulübün yeni başkanı oldu.
Cumhur Genç'in listesinde şu isimler yer alıyor:
"Mücahit Hünerlice, Yavuz Köprülüoğlu, Hüseyin Aydınlı, Göker Gülselam, Kamil Üstün, Sercan Damar, İrfan Şimşek, Nedim Güçhan, Ramazan Fidancı, Semih Çiftçi, İsmail Özcan, Tuğrul Tantan, Erol Sert, Suat Dündar, Mehmet Demir, Melih Dalkılıç, Tayfun Zeki, Kadir Sayın, Yahya Albayrak, Erdal Yıldırım, Burçin Şahindur, Sercan Erkan, Birol Adıyaman, Hasan Ümit Yılmaz, Fatih Genç."