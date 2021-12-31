Sakaryaspor, Okan Dernek ile anlaştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi lider olarak kapatan Sakaryaspor, Okan Dernek ile anlaştığını duyurdu.

Devre arasında transfer için çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor, ilk resmi transferini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yeşil-siyahlılar, Diyarbekirspor'un orta saha oyuncusu Okan Dernek ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladıklarını, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Son olarak Diyarbekirspor forması giyen orta saha oyuncusu Okan Dernek ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Okan!" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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