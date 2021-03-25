Sakaryaspor, lider Eyüpspor'un 16 puan gerisinde

Misli.com 2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta lider olan Eyüpspor'un 16 puan gerisinde kalarak tabloda 3. sırada yer aldı.

Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor. Yeşil-siyahlı takımın taraftarları, Süper Lig hasreti çekerken, tribünleri ise taraftara açık maçlarda doldurmayı ihmal etmiyor. Pandemi sebebiyle uzun süredir kapılarını taraftarlarına kapatan Sakaryaspor, 2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 56 puanla 3. sırada yerini aldı. Kırmızı Grup lideri Eyüpspor ile arasında 16 puan fark olan yeşil-siyahlı takım, 1 Nisan Perşembe günü evinde 39 puanla 12. sırada bulunan Pendikspor ile karşılaşacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı