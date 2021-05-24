Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor maçında 2. yarı gecikmeli başladı
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Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor maçında 2. yarı gecikmeli başladı

Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor maçında 2. yarı gecikmeli başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final rövanş maçında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor karşılaşmasının ilk yarısı 2-0 tamamlandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final rövanş maçında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor karşılaşmasının ilk yarısı 2-0 tamamlandı. Maçın 2. yarısı ise stadyum içerisinde belirlenen kişi sayısından fazla kişi olması sebebi ile yarım saat gecikmeli başlatıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final rövanş karşılaşmasında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor

şe sahasında karşıladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 20.00'de başladı. İlk yarı Sakarya'nın 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Müsabakanın ikinci yarısı tribünlere giren taraftarlar nedeniyle başlatılmadı. TFF gözlemcisi, talimatları anons ile hatırlatarak seyircilerin dışarıya çıkmaması durumunda maçın başlamayacağını aktardı. Stadyum içerisinde belirlenen kişi sayısından fazla kişi olması sebebi ile başlatılmayan karşılaşmanın ikinci yarısı, tribünlerin boşaltılması ile birlikte yaklaşık yarım saat gecikmeli başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor maçında 2. yarı gecikmeli başladı - Haberler Spor
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