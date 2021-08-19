Sakaryaspor ile İl Sağlık Müdürlüğünden taraftarlara yönelik aşı kampanyası
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Sakaryaspor ile İl Sağlık Müdürlüğünden taraftarlara yönelik aşı kampanyası

Sakaryaspor ile İl Sağlık Müdürlüğünden taraftarlara yönelik aşı kampanyası
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakaryaspor ile Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından taraftarlara yönelik aşı kampanyası gerçekleştirilecek.

Sakaryaspor ile Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından taraftarlara yönelik aşı kampanyası gerçekleştirilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakaryaspor ile yapılan "Aşını ol formayı kap" kampanyasına katılan 5 taraftara çekilişle imzalı forma hediye edilecek.

Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasına yönelik aşılama faaliyetlerine hız verilen Sakarya'nın sarı kategoriden mavi kategoriye geçmesi için özellikle gençlerin aşılanmasına yönelik kampanyalar düzenleniyor.

Valilik tarafından 17-25 yaş arası gençlere yönelik başlatılan aşı kampanyalarına, Adapazarı, Kaynarca, Arifiye belediyeleri ile kaymakamlıklar da destek verirken Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere kentteki sivil toplum kuruluşları da aşı kampanyaları düzenliyor.

Aşı olan gençlere çekilişle hediyeler verilen kampanyalar devam ederken, 22 Ağustos Pazar günü 14.00-19.00 saatleri arasında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Sakaryaspor ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek aşı kampanyasına katılanlara da çekilişle 5 imzalı orijinal forma hediye edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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Sakaryaspor ile İl Sağlık Müdürlüğünden taraftarlara yönelik aşı kampanyası - Haberler
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