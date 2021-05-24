Sakaryaspor finalde
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Sakaryaspor finalde

Sakaryaspor finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final rövanş maçında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor'u sahasında 5-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final rövanş maçında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor'u sahasında 5-1 mağlup etti. Galibiyet sonrasında Sakaryaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta finale yükseldi.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler. Alper Ulusoy xx, İbrahim Bozbey xx, İlker Takpak xx, Emre Kargın xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Abdulaziz Solmaz xx (Caner Koca dk. 56 xx), Nuri Fatih Aydın xxx (Oğuzhan Kayar dk. 70 x), Muhammet Reis xx (Hasan Bilal dk. 88 x), Ali Özgün xx (Berk İsmail Ünsal dk. 56 xx), Hakan Aslantaş xxx, Azad Filiz xx, Burak Öksüz xxx, Çağrı Ortakaya xx (Mehmet Boztepe dk. 70 xx), Ümit Yasin Arslan xx

Kırşehir Belediye Spor: Ahmet Sabri Fener xx, Nuri Melih Mursal xx, Üstün Bilgi xx (Ahmet Karadayı dk. 9 xx), Serhat Mermer xx (Furkan Polat dk. 59 x, Hakan Yavuz xx, Ali Kuçik xx (Erbay Eker dk. 59 x), Mehmet Alaeddinoğlu xx, Oğuzhan Alaeddinoğlu xx, Oğuzhan Yazıcı x, Onur Karakabak xx, Volkan Altınsoy xx, Batuhan Süer xx (İsmail Düzgün dk. 78 x)

Goller: Nuri Fatih Aydın (dk. 21), Burak Öksüz (dk. 45), Nuri Fatih Aydın (dk. 65), Hakan Aslantaş (dk. 86), Berk İsmail Ünsal (dk. 90) (Sakaryaspor), Volkan Altınsoy (dk. 62) (Kırşehir Belediyespor)

Sarı Kartlar: Ali Özgün, Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor), Hakan Aslantaş, Ali Kuçik, Furkan Polat, İsmail Düzgün (Kırşehir Belediyespor)

(Burak Can Tokyürek/ İHA)

Sakaryaspor finalde
Sakaryaspor finalde
Sakaryaspor finalde
Sakaryaspor finalde
Sakaryaspor finalde
Sakaryaspor finalde
Sakaryaspor finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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