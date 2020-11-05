Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı ne zaman saat kaçta? Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
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Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı ne zaman saat kaçta? Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

05.11.2020 09:57 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:02
Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı ne zaman saat kaçta? Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)maçı Sakaryaspor-Diyarbekirspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı, hangi kanalda, Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Sakaryaspor-Diyarbekirspor saat kaçta, hangi kanalda? Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı ne zaman? Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte, Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçının merak edilenleri...

A SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

A Spor Web, Vodafone TV 71, Digiturk 88, Kablo TV 142, Turkcell TV+74, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

SAKARYASPOR-DİYARBEKİRSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı 05 Kasım Perşembe günü oynanacak.

SAKARYASPOR-DİYARBEKİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı 15.30'de başlayacak.

SAKARYASPOR-DİYARBEKİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sakaryaspor-Diyarbekirspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)maçı, Sakaryaspor Stadyum Yeni , Sakarya'da oynanacak.

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