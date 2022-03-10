Sakaryaspor Çorum FK maçının ardından

TFF 2. Lig'de 22. hafta erteleme maçında Sakaryaspor, Çorum FK'yı 4-1 yenerek galip geldi. Maçın ardından ise teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

TFF 2. Lig'de 22. Hafta erteleme maçında Sakaryaspor, Yeni Atatürk Stadı'nda Çorum FK'yı ağırladı. Sakaryaspor'un attığı gollerle 4-1 galibiyet elde ettiği maçın ardından teknik adamlar ve futbolcular maçı değerlendirdi. Sakaryaspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkun, Sakaryaspor'un birkaç maç öncesinden şampiyonluk ilan edeceğine inandığını belirterek tüm takım oyuncularını tebrik etti.

"Sakaryaspor inşallah ligin sonuna birkaç hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere, "Biz rakibin sınırlı sayıda oyuncu değişikliği yapacağını biliyorduk ve oyunu 2 aşamalı değerlendirdik. Birinci aşamada öne geçip, oyunun ikinci periyodunda hamleler ile maçı daha farklı kazanmayı düşündük. Düşündüğümüz gibi de oldu. Futbolcularımızı kutluyorum, dediklerimizi yaptılar. Konuştuğumuz yerlerden golü bulup, konuştuğumuz yerden de golü yedik. Oynadığımız oyundan, taraftarımızdan memnunum, oyuncularımı kutluyorum. Sakaryaspor inşallah ligin sonuna birkaç hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek, biz bu niyetteyiz, bütün çalışmalarımız bu yönde ve oyuncular da buna inandı" dedi.

"Zor bir maçta güzel bir galibiyet aldık"

Sakaryasporlu futbolcu Ali Özgün ise, "Skora bakmadan konuşursak zor bir rakibe karşı oynadık. Onların da 45+1'de direkten dönen bir topları vardı. Biz kontradan Tahir'in attığı gol ile 3-1 öne geçtik ve fişi çekmiş olduk onlara karşı. Oyuna girdik golü attım, mutluyum. 4-1 yaptıktan sonra zaten rakibin bir pozisyonu kalmadı" derken Sakaryasporlu futbolcu Ruhi Yıldız, "Öncelikle kadroda olduğum için mutluyum. Zor bir maçta güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonraki maçları da kazanıp şampiyonluğa adım adım yaklaşmak ve kupayı Sakarya'ya getirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Rotasyona girecek kadromuz yoktu"

Çorum FK Yardımcı Teknik Direktör Okan Kopan da, "Öncelikle Sakaryaspor'u ve seyircilerini tebrik ederim, Çarşamba olmasına rağmen baya bir ilgi ve alaka vardı. Biz buraya kazanmak için geldik çünkü bütün maçlara bu şekilde çıkıyoruz. Ancak ligin boyu kısaldı 20 günde 4 tane maç oynadık, bununla birlikte sakat oyuncumuz çok. Rotasyona girecek kadromuz yoktu. Onun için kırılma anlarında gerekli tepkileri veremedik. Bu mağlubiyeti onun için normal karşılıyoruz. Ancak yarışımız ve maraton henüz bitmiş değil. Pazar günü çok önemli bir maç oynayacağız. Sezonun belki de boyunu kısaltacak, onun için bu mağlubiyeti en kısa sürede unutup Pazar günü oynayacağımız maçı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Tek antrenman ile geldik"

Çorum FK futbolcusu Mustafa Eren Damar, "Maça eksik geleceğimizi biliyorduk, hafta içi iyi hazırlanamadık. Tek antrenman ile geldik buraya. 3 puanda istiyorduk ama olmadı, şampiyonluk yolunda önemli bir adım olabilirdi ama hafta sonu oynayacağımız Bodrum maçı hazırlıklarına yarın başlayacağız inşallah. Bu maçta 3 puan alarak Play-Off yolunda önemli bir adım atmış oluruz inşallah. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bir dahaki maçlarımızı kazanıp Play-Off'a kalmak istiyoruz"

Çorum FK futbolcusu Mehmet Akyüz, "Taraftarımız yanlış anlamasın ama Sakaryasporumuzu tebrik ediyorum. İnşallah sonraki maçların hepsini kazanır ve lige çıkarlar. Şahsıma yönelik çok küfür oldu ancak ben Sakaryalıyım ve Sakaryasporluyum. Mücadele ediyoruz neticede ekmek paramız bu. Çorum formasını giyiyorum, başka takım olsa yine aynı şekilde mücadele edeceğim. Maça gelecek olursak, çok genç oyuncumuz var ve böyle bir statta ilk defa oynuyorlar çok acemiler. İnşallah bir dahaki maçlarımızı kazanıp Play-Off'a kalmak istiyoruz" dedi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor